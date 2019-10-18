Днем в пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год №2000 поддержали 255 нардепов. "Оппоплатформа", "Голос" и "Евросолидарность" не голосовали за документ, 17 голосов отдали представители депутатской группы "За будущее", 2 - внефракционные депутаты, 236 - нардепы из "Слуги народа".

Для финансирования всех поправок, которые внесли народные депутаты в поданный правительством законопроект, потребовалось бы дополнительное финансирование в 1,9 трлн грн, отметил заместитель главы комитета по вопросам бюджета Александр Трухин. В целом комитет рекомендовал учесть полностью или частично 772 предложения народных депутатов, отклонив при этом 1404 поправок.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, правительство подготовит ко 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини

Напомним, проект бюджета на 2020 год № 2000 Кабмин заверил и внес в Верховную Раду 15 сентября.

"Страна" подробно анализировала, какие расходы и нормы по выплатам предусмотрены в проекте Госбюджета.