В четверг, 17 октября, в Киеве неизвестный грозился выпрыгнуть из окна одного из управлений полиции. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, возле пригородного вокзала. Об этом сообщает Киев Оперативный.

На опубликованном видео видно, что он стоял на подоконнике окна второго этажа и угрожал спрыгнуть вниз.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

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