Российский "Газпром" готов заключить новый контракт по транзиту газа только в том случае, если Украина откажется от требований по Стокгольмскому арбитражу. Об этом со ссылкой на главу "Газпрома" Алексея Миллера сообщает пресс-служба правительства РФ.

"...Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры... И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда, который фактически внёс дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома"... Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - сказал Миллер.

Кроме того, условием "Газпрома" является завершение процедуры анбандлинга (выделение функции оператора ГТС в отдельную компанию).

"Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не такая быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы. Сейчас до завершения этого процесса еще достаточно далеко", - сказал Миллер.

По его словам, если до 1 января 2020 году в Украине не создадут независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, "единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях".

Напомним, "Нафтогаз" торопится завершить анбандлинг вовремя, до 2020 года.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать договор с Украиной по транзиту газа.