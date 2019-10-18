Сегодня, 18 октября, на внеочередном заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности будет присутствовать генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И тема заседания комитета, который начнется в 15:00 только одна - информация генпрокурора о ходе реформирования органов прокуратуры, сообщает корреспондент "Страны"

Ждали новоиспеченного прокурора еще в среду, однако тогда он на заседание так и не явился, а в четверг утром на странице генпрокуратуры в Facebook появилось сообщение о том, что в пятницу Рябошапка все-таки нанесет визит депутатам.

"Страна" узнала у членов комитета, какие именно вопросы депутаты будут задавать генеральному прокурору Украины.

Илья Кива, депутат от ОПЗЖ:

"Я хочу услышать, чем генпрокурор мотивировал свои действия, которые уже сейчас могут квалифицироваться, как умышленное нарушение закона и покрывательство подозреваемого в убийстве человека. Речь идет об одесском активисте Сергее Стерненко, который зарезал человека, а теперь водит дружбу с генпрокурором. Я знаю, что есть решение суда, которое обязало передать это уголовное производство из СБУ в Нацполицию. Было выписано и направлено подозрение в отношении Стерненко. Но по приказу или при участии нового генпрокурора Рябошапки подозрение отозвано. И вопреки решению суда о подследственности обратно передано на рассмотрение в СБУ. Своими действиями генпрокурор нарушает решение суда, и я должен понять, в чем его мотивация, когда он покрывает преступника. С какой целью он впоследствии встречался с человеком подозреваемом в убийстве и почему именно Стерненко сейчас так защищает генпрокурора? Не помню такого, чтобы преступник защищал прокурора. Впервые в истории такое. Тут или прокурор продался, или преступник ссучился. Но Рябошапка должен дать оценку своим действиям. Если нет, возможно, ему не место на посту генпрокурора? Также есть вопросы относительно того, почему Рябошапка, нарушая закон, назначает себе без конкурса и без объяснений и мотивации своих действий замов. И тут же его зам попадает в коррупционный скандал (речь идет о "сахарном скандале" с замгенпрокурора Трепаком - Ред.). Может сразу будем делать все правильно? Может кто-то оказал давление на него? Так пусть он скажет и мы сможем его защитить".

Александр Бакумов, депутат от "Слуги народа":

"В первую очередь, меня интересует порядок проведения аттестации прокуроров для работы в Офисе генерального прокурора. Есть ли подготовка к этому процессу в соответствии с реформой прокуратуры? Я вижу проблемы несоответствия с законной процедурой в действиях прокурора, есть несогласованности между применяемыми механизмами и теми законодательными инициативами Рады, на которых опирается закон. До сих пор нет ни сайта, ни Офиса генпрокурора. Аттестация должна проводится кадровыми комиссиями офиса, которого в принципе еще нет. В первую очередь это технические моменты. Также интересны результаты досудебного следствия по представителям прошлой власти. То есть каковы их результаты и куда расследования движутся".

Напомним, что Рябошапка "реформировал" прокурорам зарплаты в сторону уменьшения.

Также "Страна" писала о том, что думают прокуроры о жизни при новом законе.