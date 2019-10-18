С украинской стороны продолжают звучать определения "красных линий", которые Киев намерен очертить на переговорах с Россией.

Все они касаются так или иначе пересмотра Минских соглашений, которые регулируют возвращение Донбасса в Украину.

Ранее у Зеленского делали заявления о том, что особого статуса у Донбасса по большому счету не будет. А амнистия будет не абсолютной, как это записано в "Минске", а избирательной - на усмотрение украинского правосудия.

О том, что будет с жителями неподконтрольных территорий и участниками войны на стороне сепаратистов, сегодня рассказал в Раде и замминистра иностранных дел Василий Боднар.

Он заявил, что амнистия коснется далеко не всех участников событий на востоке Украины со стороны "ДНР" и "ЛНР".

При этом, его заявление о том, что "Украина уже приняла все необходимые законы по амнистии" сегодня широко разошлось по СМИ (особенно российским) чуть ли не как сенсация.

Однако все на самом деле иначе.

Разберем подробно, что заявил зам Вадима Пристайко и как это соотносится с уже принятими Украиной законами.

"Есть два понятия". Что говорят в МИД

Украина приняла необходимые законы для амнистии сторонников "ЛНР" и "ДНР", однако под нее попадут не все, сказал сегодня в Раде замминистра иностранных дел.

"Есть два понятия, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания лиц – участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях. Второе – речь идет об амнистии... Во исполнение пункта 6 Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и остался в статусе законопроекта, так как не был подписан и передан на подпись президенту. В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования", – сказал Боднар.

Боднар добавил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение лиц от наказания может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на неподконтрольных территориях.

"Решение о применении амнистии принимается судом. И конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, преступлениями по геноциду и военными преступлениями. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского Boeing", – подчеркнул Боднар.

Что Украина на самом деле принимала по амнистии

В заявлении зама Пристайко есть определенное лукавство. Он апеллирует к нормам закона, которые Донбасса вообще не касаются.

Вспомним, какие обязательства взял на себя Киев по этому вопросу.

Амнистию участникам конфликта на Донбассе Рада проголосовала в сентябре 2014 года - в рамках закона об особом статусе Донбасса. Документ проистекал из первых Минских соглашений, которые Украина подписала, потерпев поражение под Иловайском.

Особый статус был подписан Порошенко, хотя и юридически отложен "на после выборов", которые должны были пройти в Донецке и Луганске. Однако, хоть и не действующий, этот документ имеет статус закона и ежегодно продлевается Радой. И должен вступить в силу после того, как в "ДНР" и "ЛНР" пройдут выборы.

Статья 3 закона говорит об амнистии. Там утверждается, что нельзя преследовать уголовно или административно участников сообытий в Донецкой и Луганской областях. Причем никаких оговорок по поводу Малазийского боинга или других исключений, перечисленных замом Пристайко, там нет.

По большому счету под такую амнистию подпадают даже добровольцы с украинской стороны - к примеру, "торнадовцы", творившие бесчинства в зоне конфликта. Короче говоря все.

А вот уточнения и исключения, о которых заявил Василий Боднар, были прописаны в законопроекте №5082 "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Его в сентябре 2014 года в Раду внес Петр Порошенко.

Рада проголосовала за этот документ в целом, однако спикер парламента Турчинов его не подписал сам на подпись к президенту не отправил. Проект по сути завис, так и не став законом.

Там и были перечислены все "красные линии", вроде того, что амнистия коснется не всех сепаратистов, а только тех, кто сдаст оружие, освободит занятые здания, кто не убивал, не сбивал "Боинг", не участвовал в казнях и т.д. Кроме того, в законопроекте говорится, что все равно в каждом отдельном случае применение амнистии будет решаться судом. К тому же даются отсылки к закону об амнистии, который действует еще с 90-х годов.

Тогда Порошенко не подписал этого документа из-за того, что он означал фактический выход из Минского процесса. Сегодня же у Зеленского день ото дня повторяют тезисы старого законопроекта. А замглавы МИД перечисляет его положения чуть ли не как действующие.

То есть у Зе, вероятно, рассматривают подписание закона об амнистии образца 2014 года. Или же вообще намерены проводить амнистию по действующему в Украине еще с 90-х годов закону, которого нет в рамках "Минска-2" - его нормы, кстати, и перечислял зам Пристайко.

При этом к проблеме Донбасса они, повторимся, отношения не имеют: для него должна действовать спецамнистия, внесенная в закон об особом статусе. Который вытекает из "Минска-1".

Что говорится об амнистии в Минских соглашениях

В первых Минских соглашениях было указано, что Украина должна "принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Как видим, этот пункт был вписан почти дословно в закон об особом статусе Донбасса. Который не действовал, хоть и был подписан президентом.

Во вторых соглашениях 2015 года это попытались исправить: там недвусмысленно говорилось, что амнистия (а значит и особый статус) должна начать действовать.

"Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорилось в пятом пункте документа.

В примечании указывалось, что это собственно и есть закон об особом статусе Донбасса: "Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее: освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Причем эта норма шла без привязки к выборам на неподконтрольных территориях - ее предварял только пункт, что нужно начинать диалог о выборах.

То есть по этой логике, после разведения сил, указанного в первых пунктах "Минска-2", украинская власть должна была начать диалог о выборах и одновременно начать предоставление особого статуса (внесения его в Конституцию) и полной амнистии. И только после этого, а также выборов, Украине передается неподконтрольный участок границы.