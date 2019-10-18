Началось заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток", который проходит из России в Турцию по дну Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба проектной компании.

"Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.

Коммерческую эксплуатацию газопровода по графику планируется начать до конца 2019 года. Строительные работы на Приемном терминале в Турции сейчас находятся в завершающей стадии. Оператор турецкой газотранспортной сети BOTAŞ параллельно выполняет комплекс мероприятий по строительству первого сухопутного участка, чтобы соединить "Турецкий поток" и газотранспортную сеть Турции.

Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы аттестующим органом компании DNV-GL, которая подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим соответствующим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.

Как сообщала "Страна", власти Дании сняли политические возражения против прокладки по их территории российского "Северного потока 2". При этом когда именно Дания примет решение относительно российского газопровода, неизвестно.

Напомним, что к августу 2019 по дну Балтийского моря уложено 1855 км газопровода "Северный поток-2" - это три четверти его длины.