Площадка для скейтеров вспыхнула на харьковском арт-заводе "Механика". Пожар случился в четверг, 17 октября и попал на камеры наблюдения, а видео было опубликовано в соцсети.

"Пожар на арт-заводе "Механика". Горит площадка для скейтеров", - говорится в подписи к опубликованному в Facebook видео.

Позже на странице арт-завода сообщили, что пожар был локальным. Он произоше в скейт-парке на крытой территории арт-завода. Возгорание было ликвидировано сотрудниками ГСЧС.

По предварительной версии, основанной на показаниях свидетелей и записях камер видеонаблюдения, пожар произошел в результате поджога деревянных сооружений двумя молодыми людьми в черных балахонах.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: facebook.com

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