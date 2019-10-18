После публикации "Страны" о запросах народных депутатов-мажоритарщиков по выделению средств на их округа, во фракции "Слуга народа" произошел внутренний бунт.

Несогласные с тем, что на одни округа идут сотни миллионов гривен, а на другие или ничего или 1-2 миллиона гривен, парламентарии потребовали от премьер-министра Алексея Гончарука распределить средства пропорционально.

Речь об этом шла на встрече премьер-министра с фракцией "Слуга народа", которая произошла в перерыве пленарного заседания. По итогам встречи депутаты договорились, что субвенции соцэкономразвития поделят между всеми мажоритарными округами пропорционально, независимо от того, кто выиграл выборы на этом округе, какую он политсилу представляет и в какую фракцию входят.

"Вчера многие мажоритарщики на встрече с премьер-министром обсуждали, что средства должны выделяться пропорционально. Мы достигли согласия, что деньги нужно справедливо распределить между всеми мажоритарными округами, несмотря на то, от какой партии депутат прошел в Раду", - рассказал "Стране" депутат Александр Качур ("Слуга народа").

Как уже сообщала "Страна", в нынешнем году впервые в проект бюджета не была внесена статья по субвенциям на соцэкономразвитие, которая традиционно считается "средствами на округа". Однако, депутаты настаивали на том, что эти деньги должны быть выделены. В итоге Кабмин должен утвердить выделение соцэконома отдельным постановлением, на общую сумму более 2 миллиардов гривен. По информации "Страны", такое решение будет принято на заседании Кабмина в субботу, 19 октября.

При этом, после заседания бюджетного комитета в четверг, 17 октября, оказалось, что средства могли быть распределены весьма показательным образом. Например, депутату Александру Трухину от "Слуги народа" (именно он представлял проект бюджета в Раде от профильного комитета) предлагалось выделить почти 350 миллионов гривен субвенции. Анна Личман из этой же политсилы может получить почти 170 миллионов. Самовыдвиженец Игорь Молоток из Сумской области - 114 миллионов, а еще один мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский - 100 миллионов. В то же время десятки депутатов или бы не получили вообще ничего, или по 1-2 миллиона гривен.

"Теперь, когда проблемы с соцэкономом улажены, в зале не возникнет проблем с голосованием", - отмечает "Стране" один из собеседников во фракции "Слуги народа".

Также на встрече с Гончаруком был улажен вопрос по законопроекту об анбандлинге (разделении) НАК "Нефтегаза".

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

Накануне его поддержал Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ.

Алексей Гончарук вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым настаивали, чтобы депутаты провели анбандлинг как можно скорее. В итоге, депутаты договорились подержать этот проект, если в будет внесена правка про запрет на отчуждению из госсобственности украинской ГТС.