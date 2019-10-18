Главными фигурантами трех уголовных производств о хищении средств в оборонной сфере, которые Генеральная прокуратура зарегистрировала 15 октября, являются бывший глава парламентского комитета Нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и секретарь того же комитета Иван Винник. Об этом в Telegram-канале сообщил экс-нардеп Мустафа Найем.

Он напомнил, что производства зарегистрированы по ч.5 ст.191 УК Украины - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах.

В частности, одно из производств касается хищения средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт". Второе - незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба", а третье - закупки по завышенным ценам бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista".

"Досудебное расследование производств осуществляет Национальное антикоррупционное бюро. Обращаюсь к журналистам и экспертам с просьбой опубликовать или передать следствию всю имеющуюся у них информацию по вышеперечисленным фактам, а так же роли и степени участия фигурантов в этих махинациях", - написал Найем.

Скриншот: t.me/mustafanayyem

Напомним, правоохранители сейчас расследуют дело о том, как Сергей Пашинский стрелял в Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Также мы рассказывали о главных скандалах с Пашинским, который сейчас находится в СИЗО.