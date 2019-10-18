Польская компания Gaz-System S.A. опровергла озвученную "Нафтогазом" информацию об увеличении объема импорта природного газа в Украину в 3,3 раза или на 4,6 млрд куб. м/год до 6,6 млрд куб. м/год. Об этом сообщается на сайте польской компании.

"Gaz-System сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет транспортировать из Польши в Украину такой объем газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущее газовое соединение позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м/год и увеличение объема транзита газа до 6,6 млрд куб. м газа требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-System.

"Инвестиционное решение в этом отношении будет принято после соответствующего экономического анализа, подкрепленного договорными обязательствами между сторонами", - говорится в сообщении.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что компания завершила строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции Комарно, что позволит увеличить импорт газа из Польши до 6,6 млрд куб. м/год.

Напомним, "Нафтогаз" пообещал в октябре снизить цену на газ для населения почти на 5%.

Также мы сообщали, что в Нафтогазе объяснили, как цены на газ для украинцев связаны с погодой в Китае.