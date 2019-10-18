Народные депутаты из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь не отдадут свои голоса за текущий проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом сопредседатель политсилы Юрий Бойко сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 18 октября. Его цитирует пресс-служба партии.

Он отметил, что представители фракции внесли 221 поправку к проекту государственного бюджета на 2020 год, однако только одна из них была учтена.

"Эти поправки дают возможность поддержать людей и повысить их социальную защиту, увеличить зарплаты и пенсии, предусматривают уменьшение выплат на силовиков. Это те же позиции, которые мы отстаивали последние пять лет. К сожалению, была учтена только одна поправка, предусматривающая увеличение выплат при рождении ребенка. Раньше было по 40 тыс. гривен на ребенка, теперь будет 100 тыс. грн. за первого ребенка, 200 тыс. грн. за второго и 400 тыс. грн. за третьего и последующих. Это хорошо, мы настаивали на этом. Но это только часть того, что нужно сделать, чтобы поддержать людей", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что оппозиционеры не будут голосовать за этот проект бюджета.

"В предыдущие пять лет мы не голосовали ни за один бюджет, поскольку они вели к строительству полицейского государства с бедным населением. К сожалению, сегодня продолжается такая же тенденция. Наши поправки не были учтены. Этот бюджет – это фактически бюджет текущего года. Мы не будем его поддерживать", – заявил оппозиционный политик.

Напомним, что 3 октября фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" представила в парламенте альтернативный вариант бюджета-2020.

Как сообщала "Страна", Зеленский подписал закон об усилении ответственности чиновников, работающих в органах по выдаче документов.

Напомним, что в Верховной Раде приняли закон о верификации и мониторинге пенсий и стипендий. Таким образом хотят усилить контроль за получателями социальных выплат.