В пятницу, 18 октября, в Верховной Раде проходило закрытое заседание фракции "Слуги народа", инициированное Алексеем Гончаруком, в ходе которого нардепы поругались с премьером.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Гончарук и депутаты, по информации источников издания, спорили о том, когда голосовать за закон о газотранспортной системе. При этом премьер настаивал на том, что это нужно делать уже 18 октября. Обсуждение шло на повышенных тонах. В результате депутаты заявили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством.

"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - рассказал нардеп из "Слуги народа".

Отметим, что законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" был одобрен Комитетом Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Согласно документу, ГТС остается в государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачной корпоративной конструкцией, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.

Фото: pravda.com.ua

Помимо законопроекта об анбандлинге "Нафтогаза" на заседании обсуждалось распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцэконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - сообщил один из депутатов.

В результате фракция договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.

Напомним, премьера Гончарука "слуги народа" хотели вызвать "на ковер" из-за посещения концерта с неонацистами.

Также мы писали, что Оппоплатформа требовала отставки премьера Гончарука за участие в концерте ультраправой группы "Сокира Перуна".