Аграрный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции депутатов, которым устанавливается запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года.

Как сообщил в Раде член Комитета по аграрной политике и депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко, комитет принял решение за 10 минут. "Еще в среду было принято решение о том, что сегодня в 14:30 будет продолжено заседание нашего комитета, где будут рассмотрены земельные законопроекты. Но сегодня утром за 10 минут были разосланы смс о проведении такого заседания перед заседанием парламента. На нем за 10 минут было принято решение без согласования с нами (о рекомендации принять в первом чтении законопроект Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019 - Ред.). Мы требуем не принимать такие чувствительные вопросы для украинского народа не публично и в закрытом режиме", - заявил он. Ивченко также отметил, что "это решение Комитета - нелегитимное".

Ивченко напомнил, что на рассмотрении Комитета остается 10 альтернативных законопроектов по земле. И рассмотрения, как того требует процедура, как голосования по ним не происходило.

Напомним, обновленный законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года. Также существенно снижен антимонопольный лимит по сравнению с первоначальными предложениями. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%, введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ - 35%. Запуск рынка земли запланирован на осень 2020 года.

Напомним, что у Зеленского думают отменить мораторий на продажу сельхозземли к концу 2019 года.

Также мы писали о том, что Рада не стала отменять продление моратория на продажу сельхозземель и разблокировала подписание закона.