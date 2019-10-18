В Украине система трансплантации может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Украинской правде".

"Поставленная задача, и это было озвучено в комитете, что важно успеть до первого числа (января - Ред.). Это также было озвучено президентом. Мы ведем работу, но когда начинаем вникать в суть дел, не все так просто. Необходимо внести в закон несколько технических изменений, которые дают нам возможность легче работать", - заявила Скалецкая.

По ее словам, команда по диджитализации активно работает над реестром для трансплантации.

"Полностью система может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то февраль. То же касается законопроекта и плюс созданы две рабочие группы, которые должны разрабатывать подзаконные акты. Ведутся переговоры, или мы действительно можем с первого января запуститься в Киевском регионе уже в промышленном масштабе", - добавила Скалецкая.

Министр отметила, что пока еще не хватает необходимого оборудования. Реальное состояние готовности к запуску системы трансплантации Скалецкая пообещала оценить в конце ноября.

"Параллельно работаем по двум направлениям: ТКМ (трансплантация костного мозга), чтобы успеть хотя бы до конца года, и пересадка (органов - Ред.). Это тоже теоретически возможно. По этим вещам расчеты идут, поэтому есть большая вероятность ...", - обнадежила глава Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ рассказали об опасности современных методов трансплантологии.

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