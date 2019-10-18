В России популярная газета "Спорт-Экспресс" решила переплюнуть по креативу издание "Советский спорт" (которое ранее вышло с надписью "Україна - це Європа" на первой полосе - Ред.).

Сегодня, 18 октября, "СЭ" дал интервью с новым главным тренером московского Спартака Доменико Тедеско. И все бы ничего, если бы его не вынесли на обложку в образе Джокера (фильм про которого сейчас бьет все рекорды - Ред.).

Фото: sport-express.ru

Вполне объяснимо, учитывая грим и характер Джокера, что в рунете взовалась бомба негодования, ведь, кто бы что ни говорил, а Спартак продолжает оставаться самым популярным российским клубом, несмотря на глубокий кризис.

Многие эксперты и болельщики считают, что тренера выставили клоуном и маньяком.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев, к примеру, считает, что клуб должен подать в суд на газету.

Фото: Twitter

С этим мнением согласны и рядовые болельщики, которые в принципе готовы и к более жестким мерам.

Фото: Twitter

Правда не обошлось и без здорового чувства юмора. Ресурс Ofnews вспомнил первую полосу "Советского спорта".

Фото: Twitter

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жена игрока Спартака и сборной России застукала мужа в бане с проституткой и сняла видео.