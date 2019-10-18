Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар раскрыла секреты изящной фигуры и несравненной красоты в передаче "Звездный путь" на телеканале "Украина".

По ее словам, каждое утро она начинает со стакана воды с лимоном. Этот особый ритуал позволяет ей поддерживать себя в форме: 37-летняя балерина весит 42 килограмма. Также среди обязательных утренних процедур - хулахуп и 15-минутная зарядка. Затем балерина протирает лицо кубиками льда, накладывает на область под глазами патчи и делает маску. Спустя полчаса после пробуждения она завтракает.

Екатерина любит кофе с лимоном и кардамоном или пьет эспрессо со сливками или молоком, но больше двух чашек в день не позволяет. Вместо этого она предпочитает пить воду или соки-фреш.

Что касается любимых блюд, то Кухар рассказала, что любит спагетти карбонара. Такой сытны перекус она позволяет в день спектакля, когда нужны силы. Не отказывается она и от стейка: "Я обожаю мясо. Люди с первой отрицательной группой крови - хищники по натуре. Если я заказываю стейк, то он Medium Rare обычно, если я доверяю ресторану". Она не скрывает, что у нее в холодильнике всегда есть итальянская или испанская сыровяленая колбаса, которой можно подкрепиться ночью. "Это мое снотворное. Колбаска и хамончик", - призналась звезда.

Сегодня утонченной фигуре артистки хамончик, пожалуй, не угрожает, однако ранее, по ее словам, у нее были небалетные формы, из-за которых ее называли похожей на Дженнифер Лопес - слишком аппетитной она была.

Растяжка балерины

Однако, по словам примы, балерина "должна быть плоская со всех сторон". И она делала специальные упражнения, чтобы похудеть. "У меня были женские ляшечки и приложение к ляшечкам. Я все время делала специальную зарядку, чтобы это место как-то "стесать" себе", - вспоминает Екатерина Кухар.

Она добавила, что у балетных детей нет как такового детства, потому что балет - искусство, которое требует отдачи без остатка. И вспомнила, как едва не плакала, выполняя поперечный шпагат у себя дома: на пуфике и диване с грузом в 20 кг сверху. "Ты лежишь, а у тебя так потихоньку слезы начинают капать, капать. А преподаватель моей маме в этот момент говорит: пойдем на кухню, выпьем кофе".

Детское фото Кухар в балетном зале

Напомним, месяц назад Екатерина Кухар вышла замуж за Александра Стоянова в прямом эфире "Танцев со звездами" на телеканале "1+1". После торжественной церемонии пара станцевала вальс. Вместе с супругом она вместе уже 13 лет, воспитывает сына и дочь.