Над футболистом питерского "Зенита" Ярославом Ракицким подшучивают одноклубники за его южное наречие русского языка, которому свойственны "гэканье" и использование "шо".

На официальной странице команды в Интсграме появилось видео с тренировки.

Начинается ролик с того, что к футболистом обращается тренер "Зенита" Анатолий Тимощук (бывший игрок "Шахтера" и "Зенита", - Ред.).

"Давай-давай, бистро-бистро, работаем", - говорит Тимощук игрокам.

В это время фокус камеры переводится на защитника команды Ярослава Ракицкого. "Шо-то как-то тепло сегодня", - говорит футболист, съежившись от холода. И добавляет: "Да не снимай меня".

Тут подключился нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба, уроженец Москвы. "Он шо, тебе блохер шо ли? Шо, блохер?" - шутит Дзюба. После этой фразы и он, и Ракицкий смеются.

Поклонникам "Зенита" это видео понравилось. "Дзюба - красавчик, угорает над всеми!", "Раз 10 посмотрел!", "Хорошая атмосфера в коллективе - залог успеха, так держать ребята", - отметили они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @rakitskyy_official #ЦитатыВеликих Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 17 Окт 2019 в 7:21 PDT

Видео: Инстаграм ФК "Зенит"

Это не первое видео с участием Дзюбы и Ракицкого, которое стало "вирусным".

После матча "Зенита" в августе Дзюба подошел к Ракицкому, когда тот давал интервью, и сказал: "Россия и Украина - братья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram когда-то это все закончится. вера в мирное небо. Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) 13 Авг 2019 в 4:30 PDT

Видео: Ракицкий Инстаграм

Скандалы, связанные с Ракицким

Ярослав Ракицкий - уроженец Днепропетровской области. 3 августа ему исполнилось 30 лет. Свою карьеру он начал в донецком "Шахтере", где тренировался с 13 лет.

28 января 2019 года он перешел в "Зенит" и сразу стал игроком основного состава. Контракт подписан на 3,5 года.

Ракицкий с футболкой сине-бело-голубых. Фото: ФК "Зенит"

Часть украинских болельщиков из-за этого стали называть его "сепаром" и "предателем".

Впрочем, претензии к политической позиции Ярослава Ракицкого у болельщиков были давно. После начала боевых действий на Донбассе он фотографировался на блокпосту с сепаратистами "ДНР". Отказывался надевать футболку в поддержку военных АТО. А также не исполнял национальный гимн, который звучит перед матчами сборной.

За все это болельщики и даже политики призывали исключить его из сборной. И после перехода в "Зенит" это произошло. Андрей Шевченко больше не приглашает его участвовать в матчах команды.

Уже после заключения контракта с питерским клубом Ракицкий объяснял, почему не пел украинский гимн.

"Вся страна поет гимн и футболисты поют. Но для меня одно правило: если вышел на поле, надо отдаваться полностью. А не горланить, как Лепс, и потом сдаться [на поле]", - пояснял защитник свою позицию.

Сборные Украины и России на Евро 2020

Сборные Украины и России по футболу, к радости болельщиков стран, показывают очень хорошую игру.

Обе команда за два тура до окончания отбора на Евро 2020 обеспечили себе досрочный выход на турнир, который пройдет летом будущего года, с 12 июня по 12 июля.

Болельщики интересовались, смогут ли сыграть команды между собой. УЕФА ответила на этот вопрос официально.

Организация решила, что желто-синие и красно-белые не встретятся на групповом этапе. Причина - политическая ситуация. Однако если Украина и Россия выйдут из своих групп, то на стадии плей-офф команды разводить уже не будут и такой матч может состояться.

Также УЕФА распределит украинскую национальную сборную в такую группу, которая не будет проводить матче в Санкт-Петербурге, который примет несколько матчей Евро 2020.

Артем Дзюба переходит в Интер?

В то время, пока Артем Дзюба подшучивает над говором Ярослава Ракицкого, футбольные болельщики активно обсуждают, переходит ли он зимой из "Зенита" в миланский "Интер".

Артем Дзюба отдает честь после каждого забитого гола. Фото: ФК "Зенит"

Итальянские СМИ сообщают, что Дзюба находится в шорт-листе команды в связи с травмой Алексиса Санчеса. И отмечают, что трансфер может состояться уже в ближайшие месяцы, еще до начала Евро 2020.

В российском футболе 31-летний нападающий "Зенита" и капитан сборной не менее скандальный игрок, чем Ракицкий в Украине.

Дзюба - уроженец Москвы и начинал свою карьеру в "Спартаке". После перехода в "Зенит" спартаковские болельщики относятся к нему резко негативно и при любом случае оглушают неодобрительным свистом.

Впрочем, именно в "Зените" Дзюба стал любимчиком российских фанатов футбола и капитаном сборной. На данный момент он является самым результативным игроком квалификации Евро 2020 (9 голов + 5 голевых передач). Видимо, именно поэтому он привлек внимание миланского "Интера".