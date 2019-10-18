Турецкая армия возобновили в пятницу, 18 октября, атаки на занятый курдами город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное с США. Об этом передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе города Рас-эль-Айна, за который протурецкие формированияведут бои с курдами.

Телеканал Al Arabiya передает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн. По данным востоковеда Ильи Кусы, курды сами попытались улучшить свои позиции в городе.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами. Власти Турции пока не комментируют данную информацию.

Ранее, по результатам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом, Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии. Однако, курдские силы отказались это делать.

Сирийские войска начали занимать ключевые города в северо-восточной части страны, ранее находившиеся под контролем курдов. Дамаск достиг соглашения с представителями курдов. При этом занимаемые сирийскими армейскими подразделениями территории - турецкие части не атакуют.

При этом в Дамаске отказались предоставлять курдам статус автономии, но фактически выступили в их защиту.

Приграничный город Рас-эль-Айн, в котором продолжаются боестолкновения, окружен турецкой армией. Сирийские части уже вошли в находящихся относительно недалеко ключевой город Манбидж, который также намеревались атаковать про-турецкие отряды.