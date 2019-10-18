В Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападениях с ножом в руках на людей. В течение месяца от действий злоумышленника пострадали несколько человек. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Уточняется, что следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении и готовят материалы в суд для избрания меры пресечения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и поиски злоумышленника.

Через несколько недель в полицию поступило сообщение о том, что на улице Радужной неизвестный нанес ножевые ранения шеи 22-летнему жителя Днепровского района. При аналогичных обстоятельствах пострадал и 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож. Медики оказали помощь пострадавшим, в в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже в столичную полицию сообщили о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым своего отца. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи. Это событие полицейские квалифицировали как умышленное убийство и начали уголовное производство.

Во время общения с пострадавшими полицейские получили приметы незнакомца и пришли к выводу, что к происшествиям может быть причастен один человек и составили фотопортрет подозреваемого.

"Чтобы установить лицо, совершившее данные преступления, и задержать, мы провели довольно кропотливую работу по сбору доказательной базы и установлению личности злоумышленника. На розыск мы организовали весь личный состав полиции Киева, постоянно прочесывали улицы района и просматривали камеры видеонаблюдения. В частности, проверяли причастность ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей. Через некоторое время нам удалось установить личность подозреваемого. Мы провели опознание с пострадавшими, которые указали на обидчика", - рассказал замначальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения, которого в июне выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

При проведении санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили экспертизу, а мужчину доставили в управление полиции.

"Фигурант задержани в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный дает показания, которые мы тщательно проверяем. По согласованию местной прокуратуры № 4 фигуранту объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений и готовятся материалы для избрания судом меры пресечения", - добавил Эдуард Соловьев.



