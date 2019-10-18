В пятницу, 18 октября, Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда приняла окончательное решение в уголовном производстве по так называемым "законам 16 января" (они же - "диктаторские законы") в отношении бывшего заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника.

Об этом "Стране" сообщили адвокаты Калетника.

Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Генеральной прокуратуры Украины на решение апелляционной инстанции об установлении сроков в указанном уголовном производстве.

Игорь Калетник около Верховного суда

Фабула дела заключалась в том, что 27 ноября 2018 года решением следственного судьи Печерского районного суда был установлен месячный срок для завершения уголовного производства № 42015000000002664, внесенного в Единый реестр досудебных расследований 27.11.2015 г. по подозрению в отношении Игоря Калетника в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, которое выделено из материалов уголовного производства № 42014000000000326 от 28.04.2014 года.

По состоянию на время вынесения этого решения уголовное производство в отношении Игоря Калетника длилось 4 с половиной года.

Во время досудебного расследования КП № 42015000000002664 судами приняты ряд решений, которыми доказано необоснованность подозрения, отказано в предоставлении разрешения на специальное расследование, дважды отказано в удовлетворении ходатайств ГПУ относительно задержания для избрания меры пресечения, обязано ГПУ закрыть производство и отменено постановление об объявлении в розыск Калетника.

Пренебрегая десятком судебных решений, которые доказывали отсутствие состава преступления в действиях Игоря Калетника во время председательства на пленарном заседании Верховной Рады Украины 16 января 2019 года, ГПУ обжаловала решение об установлении сроков досудебного расследования, вопреки требованиям действующего законодательства Украины – указанные судебные определения вообще не подлежат обжалованию.

Суд апелляционной инстанции отказал ГПУ в открытии производства, подтвердив правильность выводов суда первой инстанции.

Это должно было бы стать основанием для исполнения судебного решения и принятия прокуратурой любого решения в указанном уголовном производстве в установленный срок, но ГПУ, продолжая незаконное уголовное преследование Игоря Калетника обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой.

29 августа 2019 года указанное уголовное производство было наконец закрыто соответствующим постановлением в связи с отсутствием в действиях Калетника признаков инкриминируемых ему преступлений.

Общий срок незаконного уголовного преследования Игоря Калетника составил 5 лет и 4 месяца.

Кроме того, инкриминируемая Калетнику статья была декриминализирована еще в мае 2014 года. Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" от 13.05.2014 года пункты 3 и 4 примечания к статье 364 УК Украины, в которых содержатся нормативные определения составов преступлений в сфере служебной деятельности признаков "существенный вред" и "тяжкие последствия", изложен в новой редакции, в связи с чем произошла частичная декриминализация.

ГПУ инкриминируя Калетнику И.Г. совершение указанных преступлений ни разу не обосновывало ни "существенного вреда" ни "тяжких последствий", чем нарушала основные принципы правового государства. Более пяти лет ГПУ проводило досудебное расследование в отношении Калетника И.Г. не имея по сути предмета исследования.

Сейчас Верховный Суд поставил последнюю точку и подтвердил позицию защиты – уголовное преследование Игоря Калетника происходило вне правового поля Украины.

Напомним, что в конце августа в Генпрокуратуре объяснили, почему закрыли дело Калетника.

В мае "Страна" сообщала, что Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру отменить розыск Калетника, которого обвиняли в голосовании за "диктаторские законы" в 2014 году.