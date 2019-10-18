Полиция Одесской области расследует факт группового изнасилования двух несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что инцидент произошел в Киевском районе Одессы, куда девушек, проживающих в райцентре привез на красном автомобиле мужчина, с которым они познакомились в соцсети.

По данным 7 канала, 15-летняя и 17-летняя пострадавшие оказались жительницами города Беляевка. Новый знакомый привез их в Одессу якобы погулять, но в результате отвез в частный дом на улице Долгой. Позже одна из девушек сообщила в полицию, что их с подругой изнасиловали 10 мужчин.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося и подозреваемые. Транспортное средство объявлено в розыск.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом полиция задержала "в стельку" пьяного мужчину по подозрению в изнасиловании собственной дочери.

Также мы сообщали, что в Константиновке полиция поймала 39-летнего молдованина, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.