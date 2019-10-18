Детективы НАБУ вручили подозрение бывшему первому замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому (Свинарчуку), завтра, 19 октября, суд начнет избирать ему меру пресечения. Об этом пишет Telegram-канал "Un Сливы и груши".

"Гладковскому только что сообщили о подозрении. Подписал подозрение Холодницкий (глава САП Назар Холодницкий - Ред.)", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/Ukrainiannewsinside

В еще одном сообщении издание пишет, что подозрений может быть несколько, а а суд будет избирать меру пресечения уже завтра.

Фото: t.me/Ukrainiannewsinside

Напомним, что сегодня генпрокурор назвал статьи, по которым будут вручать подозрение Свинарчуку. По его словам, в основе подозрения для Гладковского – нарушение антикоррупционного законодательства, ложное декларирование. И второе – нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и, собственно, использование служебного положения, чтобы неправомерно влиять на результаты тендерных закупок, в результате которых эта неправомерная выгода была получена

Отметим, что под "ложным декларированием" может подразумеваться и картина с лицом Путина, о которой вчера "Стране" заявил сын Гладковского Игорь. По его словам, отцу вменяет то, что он эту картину не внес в свою декларацию после покупки.

Также мы писали, что подозрение может быть вручено и по факту нарушений при закупках машин скорой помощи у корпорации "Богдан", которая принадлежит Гладковскому-Свинарчуку. А это подпадает пол статью об использовании служебного положения, о которой также заявил генпрокурор.

Таким образом, подтверждаются обе версии.

"Страна" также разбиралась, почему задержали Свинарчука и кто следующий на посадку.