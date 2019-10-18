Сегодня продолжение суда по мере пресечения для Сергея Пашинского. Экс-нардеп хочет отменить свой арест, под которым находится с 7 октября.
Шевченковский райсуд Киева арестовал Пашинского на 60 дней по делу о стрельбе - когда бывший депутат прострелил ногу жителю Василькова. Ранее мы разбирались, почему вообще "закрыли" скандального экс-нардепа.
Защита подала апелляцию, и вчера состоялось первое заседание ("Страна" вела репортаж оттуда). На нем Пашинского предложили взять на поруки несколько бывших и действующих нардепов - главным образом из "Народного фронта".
Сегодня днем заседание возобновится. "Страна" следит за тем, как Пашинский пытается выйти на свободу.
Трансляция:
13:32 Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей. Это решение обжалованию не подлежит. Полный текст решения суда огласят 24 октября в 15:00
13:10 "Я открытый, я не буду прятаться" - говорит Пашинский журналистам в паузе
Фото: Страна
13:05 В зале ждут, что решат судьи по замечанию адвоката Пашинского
Фото: Страна ua
12:57 Суд удалился в совещательную комнату
12:48 Начался суд. Адвокат Андрей Федур ссылается на то, что адрес ГБР Симона Петлюры 15, а значит дело должен был рассматривать Печерский суд первой инстанции, а не Шевченковский.
Фото: Страна