Сегодня продолжение суда по мере пресечения для Сергея Пашинского. Экс-нардеп хочет отменить свой арест, под которым находится с 7 октября.

Шевченковский райсуд Киева арестовал Пашинского на 60 дней по делу о стрельбе - когда бывший депутат прострелил ногу жителю Василькова. Ранее мы разбирались, почему вообще "закрыли" скандального экс-нардепа.

Защита подала апелляцию, и вчера состоялось первое заседание ("Страна" вела репортаж оттуда). На нем Пашинского предложили взять на поруки несколько бывших и действующих нардепов - главным образом из "Народного фронта".

Сегодня днем заседание возобновится. "Страна" следит за тем, как Пашинский пытается выйти на свободу.

Трансляция:

13:32 Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей. Это решение обжалованию не подлежит. Полный текст решения суда огласят 24 октября в 15:00

13:10 "Я открытый, я не буду прятаться" - говорит Пашинский журналистам в паузе

Фото: Страна

13:05 В зале ждут, что решат судьи по замечанию адвоката Пашинского

Фото: Страна ua

12:57 Суд удалился в совещательную комнату

12:48 Начался суд. Адвокат Андрей Федур ссылается на то, что адрес ГБР Симона Петлюры 15, а значит дело должен был рассматривать Печерский суд первой инстанции, а не Шевченковский.

Фото: Страна