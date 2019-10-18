Сегодня вечером, 18 октября, в США состоится вечер Большого бокса. И главным событием этого гранд-шоу на арене Филадельфии Liacouras Center станет объединительный чемпионский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и нашим Александром Гвоздиком.

В Украине это будет уже раннее утро 19 октября. В прямом эфире битву за два пояса покажет канал Интер. В 04:30 здесь стартует программа "Большой бокс".

А сегодня, 18 октября, на "Интере" выйдет документальный спецпроект "Александр Гвоздик. Победы в ринге и в жизни". Начало в 22.00.

В случае если Александр Гвоздик одержит победу, то к своему поясу чемпиона мира WBC, он добавит и титул чемпиона мира IBF.

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все - нокаутом).

В Филадельфии накануне прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу.

Александр Гвоздик и Артур показали практически равный вес. Бетербиев "потянул" на 79,06 кг. А вес Гвоздика составил 79,15 кг. Таким образом, оба уложились в рамки требований своей весовой категории - то есть боксеры не должны были превысить 79,378 килограмма.

Процедура взвешивания, фото: Cтрана

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Гвоздик отстоял титул чемпиона мира WBC в бою против француза Нгумбу.