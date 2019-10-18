Бывший президент генералитета Каталония Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию с 2017 года и преследуемый в Испании по обвинению в мошенничестве и растрате, был освобожден в эту пятницу без залога, но с условиями, после того как он предстал перед бельгийским правосудием.

Об этом сообщает испанское издание EFE. После добровольного появления перед бельгийскими властями он должен сообщить, собирается ли покинуть Бельгию или намерен сохранить постоянное место жительства в этой стране.

Как сообщала "Страна", после оглашения приговоров каталонским сепаратистам, которые организовывали референдум о независимости региона от Испании в 2017 году, в Каталонии начались массовые акции протеста.

Жители окрестных каталонских городов направились в Барселону, где ожидается грандиозный пятничный митинг.