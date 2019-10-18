Депутат Бундестага с украинскими корнями, заместитель председателя Фракции объединенных европейских левых в ПАСЕ Андрей Хунко в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в призывом закрыть сайт "Миротворец". Об этом говорится на сайте депутата.

"На прошлой неделе я в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении я совершенно четко назвал такие темы, как политические репрессии в Украине и преступный интернет-сайт "Миротворец", и приложил список политических заключенных и преследуемых по политическим мотивам. Это две большие проблемы, которые новый президент получил в качестве тяжелого наследия от своего предшественника. Не решив их, ему не удастся преобразовать Украину в демократическое государство", – пишет Хунко.

Андрей Хунко считает, что Зеленскому следует остановить политические репрессии и закрыть скандальный "Миротворец". "Я ожидаю от Владимира Зеленского, что он остановит политически мотивированные процессы, строго осудит деятельность "Миротворца", направит свои усилия на удаление сайта и примет правовые меры в отношении его администраторов", - заявляет депутат.

По его мнению, этот сайт – инструмент запугивания украинского общества. "Мое имя также внесено в рубрику "Чистилище", что я, разумеется, считаю прямой угрозой и призывом к политически мотивированному насилию. Так "Миротворец" отреагировал на доставку гуманитарной помощи детской больнице в Горловке, которую я в 2015 году организовал вместе с Вольфгангом Герке. Однако для людей в Украине ситуация еще ужаснее. На сайте указаны их личные данные, а также личные данные членов их семей, например, место жительства и номер паспорта. Тем самым эти люди объявлены вне закона и находятся в непосредственной опасности. Это вызывает у меня большую тревогу", - отметил Хунко.

Напомним, что в ООН призвали Верховную Раду закрыть сайт "Миротворец".

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