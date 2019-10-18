Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в соцсети фото со своего дня рождения, на котором она находится в окружении друзей, а рядом с ней сидит вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Именинница держит его под руку. Снимок появился в Instagram артистки в ночь на пятницу, 18 октября.

"Мой день, моя ночь", - подписала публикацию Светлана Лобода.

Фото: instagram.com

Напомним, Тиллю Линдеману приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, а также отцовство ее младшей дочери Тильды, которая появиласьна свет плтора года назад. Светлана Лобода и Тиль Линдеманн не комментируют витающие вокруг них слухи.

В сентябре Лобода сообщила в интервью Ксении Собчак, что некий контракт запрещает ей говорить об отношениях с Тиллем Линдеманном.