Компания British American Tobacco, которая является крупнейшим производителем сигарет в Украине, остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т. - Прилуки" в Черниговской области. Об этом сообщили по одному из местных телеканалов, передает "ЭП"

В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор "В.А.Т. - Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов продаж. "Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал Скрипка.

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки" является одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.

Как сообщала "Страна", в компании British American Tobacco приняли решение переформатировать структуру управления бизнесом в Восточной Европе. Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии.

Также стало известно, что после сообщений о сотнях случаев загадочной болезни, связанной с курением вейпов, в США намерены запретить их продажу.

Напомним, что последнюю табачную фабрику в Великобритании решили закрыть еще в 2016-м году.