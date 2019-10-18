В этом году популярный телеканал Интер отмечает свое 23-летие. И в честь этой даты в субботу, 19 октября, в 17:30 телеканал покажет большой праздничный концерт "Интер. Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается".

Поздравлять телеканал с днем рождения будут Ирина Билык, Таисия Повалий, Ани Лорак, Loboda, Олег Винник, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Мила Нитич, Alekseev, Наталья Гордиенко, Влад Сытник, Наталья Валевская, Артем Позняк, Вадим Олейник, Иван Березовский, группы "Авиатор", "Братья Карамазовы", Open Kids, "Анна-Мария" и трио "Парадиз".

Видеоанонс предстоящего шоу канал Интер выложил в Youtube.

Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel)

Ведущие праздничного вечера - Анастасия Даугуле и Андрей Доманский - со сцены будут говорить о важных событиях, которые находят отражение в эфире, о зрителях, о героях телепроектов и о талантливых людях, которые прославляют нашу страну.

В концерте прозвучат песни разных лет, любимые миллионами слушателей. Всего зрители увидят 26 оригинальных номеров. Каждое выступление - это своеобразный мини-спектакль с яркими спецэффектами.

Эпизоды большого праздничного концерта, фото: inter.ua

Ранее "Страна" сообщала, что бой Ломаченко vs Кэмпбелл на канале Интер посмотрели 4,4 миллиона человек.