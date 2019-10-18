16,3 миллиона гривен получил в течение августа-сентября Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, с ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, пишет "Экономическая правда".

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке". За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано.

Вместе с тем, в этом году пресс-служба "Богдан Моторс" сообщила о заключении новых контрактов с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.

"Олег Гладковский в 2015-2019 годах в должности первого заместителя Секретаря СНБО отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса. И именно в это время его корпорация "Богдан" стала основным поставщиком автотранспорта для армии по тайным соглашениям. Собственно такое совпадение и стало основанием для расследований НАБУ",- приводит данные Глеб Каневский.

В начале августа этого года постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложен арест на более 20 тайных договоров и приложений к ним, по которым "Богдан Моторс" получает средства из бюджета.

В частности, в перечне документов есть и два вышеуказанных контракта. Адвокат "Богдан Моторс" попытался обжаловать арест документов в Киевском апелляционном суде. Но все материалы были переданы в новую Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАБУ объяснили, как причина обысков в "Богдан Моторс" связана с "Укрэксимбанком".

Также мы сообщали, что компания "Богдан Моторс" Гладковского получила ещё десятки миллионов на военные заказы.