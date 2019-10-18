Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, задержанного в ресторане на Бориспольской трассе, пока не допрашивали. Подозрение ему также еще не вручали. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец в пятницу, 18 октября, передают Украинские новости.

"Его не допрашивали", - сказал адвокат, добавив, что уведомлении о подозрении Гладковскому также пока не вручалось.

Сообщается, что на данный момент его планируют доставить из изолятора в НАБУ для вручения подозрения.

Как сообщала "Страна", Олег Гладковский был задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.

По словам источника в правоохранительных органах, автомобили поставлялись для нужд обороны без проведения тендера.

Олеся Медведева разбиралась в обстоятельствах задержания экс-первого заместителя секретаря СНБО:

Видео: youtube.com/Страна.ua