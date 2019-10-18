В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две 20-летние девушки. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Об автомобиле в зарослях на обочине дороги сообщили в полицию и "скорую" водители около 7:30 сегодня, 18 октября. Отмечается, что авария произошла на автодороге "Ивано-Франковск - Бучач -Тернополь" между населенными пунктами Дружба и Струсов.

Фото: pl.npu.gov.ua

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot Partner не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, а затем слетела в кювет и врезалась в дерево. Следователи предполагают, что авария произошла примерно с 04:00 до 07:30, поэтому автомобиль заметили не сразу. На момент приезда медиков водитель и ее пассажирка были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели.

Фото: pl.npu.gov.ua

Погибшие - 20-летние жительницы Теребовлянского района.

Данное происшествие внесено в ЕРДР в соответствии с ч. 2 ст. 286 УК (наказание - от 3 до 8 лет).

Напомним, что под Тернополем в ДТП разбилась бригада рабочих Укрэнерго, погибли 4 человека.

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