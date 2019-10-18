18 октября в Филадельфии состоится бой между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. На кону два чемпионских пояса WBC и IBF. Из-за разницы во времени спортсмены выйдут на ринг, когда в Украине уже будет утро следующего дня.

Мы собрали основную информацию о бое Гвоздик - Бетербиев.

Где и во сколько смотреть бой Гвоздика

Трансляция боя в прямом эфире будет доступна на канале "Интер". Он начнет онлайн из Филадельфии в 04:30, ориентировочно начало боя в 05:00. Но поединок может начаться и позже. Например, на прошлых выходных, когда в Чикаго в супертяже дебютировал Александр Усик, также говорили, что начало боя около 05:00, но из-за андекартов он фактически начался уже ближе к 07:00.

18 октября вечером "Интер" покажет документальный фильм, посвященный Гвоздику. Начало в 22:00.

Фото: Гвоздик Бетербиев

Гвоздик vs Бетербиев

Александр Гвоздик - 32 года, рост 189 см, размах рук 192 см, вес 79,15 кг.

Профессиональных боев 17 - все выиграл, из них 14 нокаутом. Гвоздик действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC.

В бокс пришел в школе, в секцию его привел отец. Причем сначала Гвоздик занимался кикбоксингом. Среди своих кумиров называет украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Фото: Александр Гвоздик

Перед боем его тренер Тедди Атлас сказал, что у Саши нет права на ошибку, нужно быть бдительным все 36 минут, что длятся 12 раундов - ведь, когда на ринг выходит такой панчер, как Бетербиев, то все может измениться за доли секунды.

Кстати, говорят, что в свое время именно нужные слова американского тренера помогли Гвоздику завоевать пояс чемпиона мира в бою со Стивенсоном. Украинец пропустил удар в 10 раунде, но выстоял. В перерыве, в углу ринга, Тедди Атлас сказал ему, что есть в жизни плохие вещи, которые нельзя контролировать, например, смерть близких, а есть вещи, которые контролировать можно. И за следующие 6 минут до конца боя, может круто измениться жизнь Гвоздика и его семьи, и что у его детей может быть отец - чемпион мира.

В жизни Гвоздика не все был гладко, было время, когда он оставил бокс и пошел работать охранником в ночном клубе, поскольку нужно было обеспечивать семью. Но его харьковский тренер Эдуард Карницкий уговорил спортсмена вернуться в бокс, ведь он видел что тому светит большое будущее. "В жизни он обычный-простой, но в спорте - кремень, парень со спортивным интеллектом" - говорил о нем Карницкий.

Артур Бетербиев - 34 года, рост 182 см, размах рук 184 см, вес 79,06 кг.

Профессиональных боев 14 - все выиграл нокаутом. У россиянина чемпионский пояс по версии IBF.

Фото: Артур Бетербиев

Боксом Бетербиев увлекся с детства, глядя на своих братьев. В секции у него часто были проблемы из-за драк. Интересно, что он говорил, что, если бы не пошел в спорт - стал бы юристом. Александр Гвоздик также учится на юриста - в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в своем родном Харькове.

Усик и Ломаченко поддержат Гвоздика

Кстати, в зале будут присутствовать известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Они приехали поддержать Гвоздика. В сети уже появилось видео, как активно болеет за харьковчанина на взвешивании Усик.