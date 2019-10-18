Президент Украины Владимир Зеленский вызвал "на ковер" народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который попался на компрометирующей переписке в зале Верховной Рады. Об этом "Стране" на условиях анонимности сообщил один из депутатов "Слуги народа".

Наш источник уточнил, что встреча состоится перед следующим заседанием фракции. Накануне в Офис пригласили главу фракции Давида Арахамию, которому Зеленский сказал: "Зачем вы меня подставляете? Вы и так держитесь на моем имени".

Однако, как рассказывает источник, Медяника из фракции никто исключить не будет, потому что за него якобы замолвил слово влиятельный олигарх Игорь Коломойский.

"Был звонок от Коломойского после которого Арахамия сказал, что проведет через комитет по этике этот вопрос, и максимум, что грозит Медянику - дисциплинарное зыскание или лишение зарплаты", - рассказал источник.

Напомним, фотокорреспондент "Страны" снял переписку депутата Вячеслава Медяника, где он обещал контакту "Саша Яровой" помочь с решением вопросов по поводу океана и сахара, а также промощь в решении проблем с Генеральной прокуратурой и НАБУ.

Также мы сообщали, что нардеп Медяник прокомментировал "Стране" свою переписку по "решалову" с прокурорами.