Футбольная встреча между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" не состоится в Барселоне в назначенную ранее дату - 26 октября, из-за событий в Каталонии. Там продолжаются массовые акции протеста.

Скорее всего, встреча состоится в декабре. Об этом сообщает FootballUA.

Изначально ее предложили провести в среду 18 декабря. Оба клуба согласились на эту дату, но она не устраивает администрацию футбольного чемпионата Испании (Ла Лигу) и организаторов трансляции игры.

Сообщается, что руководство Ла Лиги хочет провести "классико" на полторы недели раньше - в субботу 7 декабря. При этом, игры Реал - Эспаньол и Барселона - Мальорка, которые должны состояться в эту дату, провести ранее на той же неделе, а именно 4 декабря.

В администрации Ла Лиги считают, что таким образом, "класико" смогут посмотреть значительно больше людей.

Специальный комитет по проведению соревнований дал всем сторонам время до 10:00 по местному времени понедельника, чтобы договориться о новой дате. Если этого не произойдет, сам комитет примет окончательное решение.

Как сообщала "Страна", правительство Испании отправило в Каталонию спецназ. Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Напомним, что дети Лео Месси вручили своему отцу выигранную им "Золотую бутсу".