Футболист национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке - телеведущей спортивных каналов "Футбол 1" и "Футбол 2" Владе Седан на стадионе "Олимпийский". Это случилось вскоре после яркой победы Украины в матче против Португалии и выхода сборной на Евро-2020.

Предложение на стадионе

Футболист оформил предложение, встав на одно колено. Свой спутнице он протянул обручальное кольцо и несколько огромных букетов алых и белых роз.

"Siiiiiiii", - подписала девушка снимок, на котором целует Зинченко на поле. Он разместил такой же снимок у себя в Instagram, сообщив, что это главное "да" в его жизни.

Влюбленные устроили фотосессию на газоне - в джинсах и футболках национальной сборной. Весть о предстоящей свадьбе все поклонники футбола восприняли "на ура", фото набрало сотни тысяч лайков.

"...будьте счастливы и любите друг друга", "Владик, Зина, будьте счастливы. Вы красавцы", "Лучшая пара украинского футбола", "сразу подумал об этом после победы в матче Украина-Португалия", "Горько!", "Будьте веселыми и счастливыми", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @footballuatv Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 17 Окт 2019 в 3:30 PDT

Пару с важным событием уже поздравляют представители футбольного бомонда. Не осталась в стороне и официальная страница "Манчестер Сити", прокомментировав снимок так: "Поздравления, Алекс". Молодоженов также поздравил экс-игрок футбольной команды Фабиан Делф: "Да, мой маленький брат, мои поздравления". Украинский футболист сербского происхождения Марко Девич написал "Браво!".

Чем известна Влада Седан

Невеста Александра Зинченко Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) телеведущая каналов Футбол 1/Футбол 2. Она работает на матчах сборной, часто берет послематчевые комментарии у футболистов и их тренеров.

Девушка стала популярной во время ЕВРО-2016, когда еще студенткой поехала во Францию, чтобы поддержать сборную Украины - ее фото с венком на голове и в цветах украинского флага на трибунах облетели весь мир. Болельщица влюбила в себя тысячи футбольных фанатов и стала своеобразным символом национальной сборной.

Несмотря на то, что чемпионат тогда украинская сборная провалила, даже не выйдя из группы, Влада стала знаменитой. Это помогло ей в карьере. Девушка училась на юриста, но не скрывала намерения стать футбольным журналистом. Вскоре она получила приглашение на работу.

У Седан был роман с игроком "Шахтера" Андреем Борячуком, который на правах аренды выступал за "Мариуполь". Все победы и голы он посвящал тогда своей девушке.

Влюбленные вместе появлялись на публике, часто ездили на отдых, снимки журналистка выкладывала в Instagram. Год назад с Борячуком она отдыхала в Таиланде большой компанией с Николаем Матвиенко и Вячеславом Танковским.

С ними в компании был и одинокий на тот момент Зинченко (на фото слева).

По всей видимости, именно тогда между Седан и Зинченко возникли чувства. После расставания с Борячуком девушка продолжила публиковать в Инстаграм снимки с работы и фото с пляжей.

Об отношениях Влады с Александром стало известно летом 2019 года после триумфального июньского матча Украина – Сербия (5:0). До этого свою личную жизнь футболист предпочитал скрывать, но победа над сербами "раскрыла карты" - Зинченко не сдержал эмоций после интервью и поцеловал журналистку в прямом эфире.

После этого поступка Зинченко завалили вопросами его друзья и коллеги, заставив сознаться в романе. "Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не сдержался", - отреагировал Зинченко в интервью телеканалу "Футбол 1".

Не менее эмоционально Зинченко отреагировал на победу Украины над Португалией. Он процитировал знаменитого испанского футболиста Жерара Пике, сказав, что "ночью каждый болельщик не будет спать и будет заниматься любовью". А его возлюбленная опубликовала в Instagram фото в обнимку с улыбающимся не смотря на поражение Криштиану Роналду. Снимок Седан подписала: "Легендище".

Кстати, Зинченко известен своим веселым настроем, поэтому свое предложение и фото Седан с Роналду он обыграл с юмором. Вот такую фотожабу он разместил в сториз:

Пока что пара не афиширует место проведения свадьбы. Известно, что Влада переехала к любимому в Манчестер.