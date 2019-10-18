Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель, который разработали в этом же комитете. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения ... № 2178-10", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, - однако исключение сделали для компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине, они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на равных с украинскими компаниями.

Интересно, что этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что в 2019 году будет решен вопрос о снятии моратория на землю, если в сентябре уже будет сформировано правительство. Как известно, мораторий на продажу земли, продленный Верховной радой в декабре 2018 года, действует до 2020 года.

Напомним, что условием МВФ по кредиту для Украины является распродажа земли. Также мы писали о том, что в ВР зарегистрировали уже 10-й законопроект о рынке земли, в котором предлагается запретить продавать ее иностранцам до 2024-го.