В распоряжении "Страны" оказалась таблица с количеством денег, которые предлагается выделить на социально-экономическое развите округов, от которых избраны мажоритарщики.

Этот вопрос вчера обсуждался на заседании бюджетного комитета. Так, депутату Александру Трухину от "Слуги народа" предлагается выделить почти 350 миллионов гривен субвенции. Он избран по 40 округу в Днепропетровской области.

Анна Личман из этой же политсилы может получить почти 170 миллионов (тоже Днепропетровская область). Самовыдвиженец Игорь Молоток из Сумской области - 114 миллионов, а еще один мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский - 100 миллионов.

Почти 95 миллионов получит еще одна бывшая журналистка 1+1 из "Слуги народа" - Ольга Василевская-Смаглюк.

Также крупная сумма стоит в графе около фамилии Ивана Крулько, который, однако, не является мажоритарщиком, а прошел по спискам "Батькивщины".

По остальным депутатам суммы гораздо меньше.

Отметим, что это лишь предложения, которые обсуждались на бюджетном комитете. И они еще не согласованы Кабмином.

Как сказал "Стране" депутат от группы "За будущее" Антон Яценко, смету Кабмин может утвердить уже в субботу. Всего в качестве субвенций на округа распределят до двух миллиардов гривен.

Отметим, что в проекте госбюджета на следующий год не заложено средств на подобные субвенции. Поэтому Кабмин примет отдельное постановление о выделении этих денег.

"Увидев аппетиты слуг народа, мы почувствовали себя лохами", - прокомментировал "Стране" один мажоритарщик.

Ранее внутри "Слуги народа" начался бунт мажоритарщиков из-за императивного мандата.

Еще в августе Зеленский предложил Раде сократить число народных депутатов и отменить мажоритарку.