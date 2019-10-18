В Кабинете министров Украины оформили возврат АО "Укрзализныця", где намерены вскоре провести аудит имущества, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом говорится на Facebook-странице министра инфраструктуры Владислава Криклия в пятницу, 18 октября.

"Решением правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Реформа "Укрзализныци", которая должна была начаться еще три года назад, наконец-то состоится", - написал министр.

"Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця") - государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

На заседании 12 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию акционерного общества "Укрзализныця" на 2019 - 2023 года.

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Как сообщала "Страна", Криклий анонсировал продажу части "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям. "Это не означает, что их продадут с молотка", - сообщил министр.

Напомним, что ранее в одном из вагонов класса "люкс" обнаружили клопов.