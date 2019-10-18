Швейцария запустила в свой денежный оборот новую банкноту 100 франков (девятой серии), сообщил Нацбанк Украины нашим финучреждениям в телеграмме №50-0006/52440. Она уже развезена по местным банкам и принимается в торгово-сервисной сети страны. Новая серия швейцарских франков имеет общий элемент - изображение рук и земного шара. Ее тема "Многогранность Швейцарии".

Чтобы украинские финансисты не путались и нормально воспринимали новые деньги, наш НБУ дал описание "сотки".

"Новая банкнота номиналом 100 франков посвящена теме гуманизма, ключевой мотив - вода. Как и в остальных банкнотах девятой серии, рука и глобус являются основными элементами дизайна ее лицевой стороны. основным элементом дизайна обратной стороны стал горный водопровод. Преобладающий цвет банкноты - синий", - говорится в документе НБУ.

Фото: НБУ

В новых купюрах выделяются 12 элементов:

1. Многотоновый водяной знак - изображение глобуса, светлый элемент водяного знака в виде Швейцарского флага.



2. Полностью погруженная в бумагу защитная лента, содержащая изображение цифрового обозначения номинала и флага. Для контроля ленты на обратной стороне банкноты в треугольнике просматривает один ее фрагмент.



3. Оптически-сменное изображение глобуса, цвет которого меняется с золотого на фиолетовый (на лицевой стороне в центре банкноты).



4. Голографическая полоса на лицевой стороне в нижней половине банкноты. Содержит изображение контура карты Швейцарии, сеть водных путей, список самых длинных швейцарских рек и цифровое обозначение номинала. При повороте банкноты на полосе перемещаются цифровые обозначения номинала зеленого и красного цветов.



5. Микроперфорация - изображение швейцарского креста.



6. Прозрачное окно в виде швейцарского креста.



7. Рельефные элементы изображения, которые размещены с обеих сторон банкноты. В частности, на лицевой стороне банкноты - руки, цифровое обозначение номинала и название банка, на оборотной стороне - название банка.



8. Группы штрихов, которые имеют повышенный рельеф (для людей с ослабленным зрением) - на лицевой стороне банкноты вдоль ее длинных краев.



9. Скрытое изображение швейцарского креста (на лицевой стороне банкноты на желтом фоне).



10. Сквозной элемент - изображение швейцарского креста (в нижней части банкноты).



11. Микротекст, выполненный четырьмя национальными языками Швейцарии (на лицевой стороне банкноты).



12. Элементы защиты, определяются в ультрафиолетовых (изображение глобуса на лицевой стороне, защитные волокна) и инфракрасных лучах.



Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии протестовали против внедрения связи 5G.



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