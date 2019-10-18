В Раде заговорили о том, что нужно присоединить к Украине Кубань - территорию Краснодарского края России и ряда других регионов, которая граничит с Крымом.

Тему поднял нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Его подержало несколько коллег по Раде, в которой даже появлось депутатское объединение "За Кубань".

Это можно было бы счесть троллингом. Однако провокативное начинание появилось в разгар "Штайнмайер-майдана", который призван сорвать первые контакты Зеленского с Россией по урегулированию на Донбассе.

Учитывая, что Гончаренко - активный участник этого майдана, то его кубанская инициатива, видимо, работает на ту же цель. Показать России, что в Киеве не то, что по Донбассу говорить не будут - но и претендуют на собственно российские территории.

"Страна" проанализировала завоевательные планы Гончаренко.

Кубанские казаки в Раде

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "КУБАНЬ!". Его руководителем назначен Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения", - говорится в Facebook у нардепа.

Задачей объединения является "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

В списке "За кубань" - 13 депутатов. Большая часть от "Европейской солидарности", но есть и внефракционные. Что интересно, среди них нет Петра Порошенко - он, видимо, не хочет "вернуть Кубань Украине".

Зато есть бывший глава Рады Андрей Парубий, экс-глава фракции БПП Артур Герасимов, львовяне Олег Синютка и София Федина, Соломия Бобровская. Внефракционные - член "За будущее" Анатолий Урбанский, Оксана Савчук и другие.

Правда, пока объединение не легализовано спикером Рады Дмитрием Разумковым, который должен объявить о его создании. Хотя заявление от Гончаренко датировано третьим октября.

Видимо, Разумков не торопится оглашать столь скандальную инициативу. Так что пока группа находится на полулегальном положении.

Позже Гончаренко опубликовал видео, в котором объяснил, что "за поребриком пригорело", а "Кубань - исторически территория населенная украинцами".

"Песни, которые они поют, традиции, костюмы - все это говорит об одном: Кубань это безусловно украинская земля", - заявил нардеп.

Чья Кубань?

Логика Гончаренко небезупречна - получается, если где-то компактно живут украинцы (или люди, похожие на них), значит это их земля.

Эта логика работает и в обратном направлении - поэтому в Госдуме России могут появиться группы за присоединение Слобожанщины или Одесской области на том основании, что там живут русские люди (или похожие на них).

Если же отвлечься от инсинуаций, Кубань - это земли, завоеванные Россией у татар и турков в царствование Екатерины: то есть в тот же исторический период, что и Крым, да и все Причерноморье.

Кубань же была пограничной землей на пути в Северный Кавказ, где жили черкесы. Там действительно много выходцев из Украины: весь 18-й век туда ехали днепровские казаки, куда царица их переселила из Запорожской сечи, после ее ликвидации.

Но не только казаки ехали на Кубань - туда от мусульман-черкесов перебрались армяне, а в 19-м веке начались миграции населения из Центральной России для освоения этих земель.

В фольклоре, стародавнем быте, языке местного казачества - действительно много украинского. А в период Гражданской войны здесь возникла "Кубанская республика", которая вела переговоры с Украиной на предмет федеративного присоединения к ней.

При этом одновременно кубанские сепаратисты были готовы стать и федеративной территорией России, о чем также вели переговоры с Добровольческой армией генерала Деникина.

Интересно, что в мае 1918 года в Киев прибыла делегация с Кубани, которая провела тайные переговоры об объединении. Однако, узнав об этом, правительство казачьей республики запретило впредь подобные действия.

Известно также о поставках оружия из Украины на Кубань. Впрочем, это было больше в рамках сношений Киева с Добровольческой армией для общей борьбы против большевиков.

Однако "украинская партия" в руководстве Кубанью таки была - казаки таким образом пытались уравновесить влияние деникинцев. Однако ее инициативы часто зарубались Кубанским правительством, которое тяготело больше к Добровольческой армии.

Отметим, что все эти телодвижения шли внутри узких элитных кругов, имея мало общего с желаниями населения, которое в основном хотело, чтобы казаки были сами по себе, не подчиняясь никому.

В 1920 году "Кубанскую республику" большевики упразднили. Сейчас историческая Кубань занимает территории пяти российских регионов:

Краснодарский край - большая часть.

Республика Адыгея - вся,

Республика Карачаево - Черкесия - большая часть,

Ставропольский край - западная часть,

Ростовская область - небольшой район на юге.

В Краснодарском крае, который занимает большую часть Кубани, согласно проведенной в 2010 году переписи населения, только 1,6% населения причисляют себя к украинцам.

Наоборот, Кубань считается одним из самых патриотичных регионов России. А потомки казаков хоть и поют украинские песни, но считают себя русскими.

После 1991 года неоднократно в Киеве различные деятели поднимали вопрос о "воссоединении Кубани с Украиной", однако кроме резко негативной реакции на самой Кубани он не вызывал.

Кроме того, Краснодарский край - один из самых развитых регионов России, где уровень жизни в разы выше, чем в Украине, а потому даже из меркантильных соображений почти никто такую возможность там не рассматривает.

Реакция России

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

По его словам, он пригласил бы их в Кубанский госуниверситет, "где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани".

Впрочем, как мы уже говорили, инициатива Гончаренко имеет целью скорее всего спровоцировать очередной вброс негатива в отношения между Киевом и Москвой и еще более усложнить и без того трудные перегооры по миру на Донбассе.

Видимо, это понимают и в Москве - поэтому никакой серьезной реакции на это пока не последовало. Видимо, так пока решили не помогать Гончаренко и Ко поймать хайп на скандальной теме.