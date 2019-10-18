Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Так утверждает заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Таран в интервью Tyzhden.ua.

По его мнению, эти планы РФ "целиком очевидны". "ВСУ соответственно готовятся к отпору вооруженной агрессии по всей границе Украины", - заявил Таран. По его словам, это касается не только линии столкновения, но и других районов, "начиная от границы с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией".

"Сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - резюмировал Таран.

Напомним, что Генштаб отказался от желания отправлять корабли через Керченский пролив.

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