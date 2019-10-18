В Киеве, в доме на улице Софиевская 1, городские власти начали демонтаж надстройки, известной как "курятник над Майданом".

Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает с места работ корреспондент "Страны". Коммунальщики давать комментарии отказались.

По словам одного из жильцов дома, надстройка, которая появилась на седьмом этаже, может привести к катастрофе, так как ее вес распределен неравномерно.

"На чердак дома заводятся громадные и тяжелейшие металлические конструкции, огромное количество строительного материала, который обладает достаточно большим весом. Если вы видели, то надстройка происходит на правом крыле, это говорит о том, что вес строительного материала распределяется неравномерно. Результат будет один - дом будет трещать, это получится как катастрофа в Дрогобыче (где внезапно обрушилась жилая многоэтажка - Ред.).

Объясню, почему. Я здесь живу долго и прекрасно понимаю, какие стены в доме несущие, многие, кто живет в этом доме, а вернее, владеют площадями в этом доме, так как из реальных жильцов здесь осталось два человека: я и женщина из 10-й квартиры, все остальное сдается в аренду. Так вот, во время реконструкций многие частично демонтировали несущую стену, что очень сильно ослабляло всю конструкцию дома. Это бомба замедленного действия, которая со временем рванет, если не ликвидировать безобразие, которое происходит сейчас на крыше этого дома", – отметил он.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Ее заметила женщина во время утренней прогулки с ребенком.

Напомним, как правительство технократов решало судьбу "курятника" на Майдане.