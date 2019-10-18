Глава Национального банка Украины Яков Смолий, находящийся в США на переговорах с МВФ, назвал условия для подписания очередной кредитной программы с Украиной.

Судя по его словам, главное требование Фонда - открытие рынка земли. То есть возможность продавать сельхозугодья. Также в МВФ требуют принятия закона об ответственности за незаконное обогащение.

"Среди основных вопросов на переговорах: принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли", - заявил Смолий в интервью "Голосу Америки".

Он заявил, что один из законопроектов, о восстановлении ответственности за незаконное обогащение, который находится на рассмотрении в парламенте, находится "среди предпосылок продолжения программы сотрудничества".

При этом глава Нацбанка отметил, что повышения цен на газ МВФ не требует.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - отметил чиновник.

Также, по его словам, "вопрос Приватбанка на переговорах не стоит".

Интересно, что вчера министр финансов Оксана Маркарова, которая вместе со Смолием находится в США, заявила, что на переговорах с МВФ обсуждается тема Приватбанка.

Ранее Владимир Зеленский выполнил очередное условие МВФ - подписал закон о "сплите", которым ликвидируется Нацкомфинуслуг.