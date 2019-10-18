Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Голоса Америки.

"Стабильность и нормальная работа банковского сектора - это всегда были вопросы, которые рассматривались как с МВФ, так и с ЕС", - сказала она. - Потому что невозможно иметь и макростабильность, и экономику, которая стремительно развивается, без нормально работающей банковской системы. Поэтому Приватбанк - очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не поменялось. Есть юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк… Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от Приватбанка, но и от других проблемных банков".

В то же время, Маркарова не рассказала, обсуждается ли с МВФ ситуация вокруг судебных решений в пользу бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Маркарова отметила, что дискуссионных тем для обсуждения с МВФ стало меньше, поскольку Украина уже приняла ряд законопроектов, на которых настивали наши западные партнеры. В частности - закон о сплите, об экономических операторах и тому подобное.

Напомним, что 16 октября делегация Украины вылетела в США для переговоров с МВФ.

На следующий день украинская делегация провела первые переговоры о новой программе Международного валютного фонда.