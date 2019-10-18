В пятницу, 18 октября, в Харькове состоится первая игра 11 тура Премьер-лиги. Донецкий Шахтер сыграет в Харькове с Колосом. Перерыв в футбольном чемпионате Украины, вызванный играми сборных команд, завершается и для "черно-оранжевых" этот матч станет своего рода репетицией перед важнейшей игрой против загребского Динамо в Лиге чемпионов.

Сегодня стартовый свисток арбитра Ярослава Козыка на ОСК "Металлист" прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию организует телеканал "Футбол 1".

В Харьков не прилетели ряд "горняков". У защитника Исмаили и хавбека Тараса Степаненко - дисквалификация на одну игру чемпионата. Также Луиш каштру, коуч "горняков" не внес в заявку Шахтера Давида Хочолаву и Манора Соломона.

Фото: football.ua

Как сообщала "Страна", вратарю Динамо Денису Бойко удалили спинную грыжу и он пропустит все игры до конца года.

Напомним, что сотрудники полиции Болгарии вычислили 15 футбольных фанатов, которые проявили расизм на стадионе. Из-за них лишился должности глава федерации футбола Болгарии Борислав Михайлов.