В ближайшее воскресенье, 27 октября, стрелки часов переводят на час назад. Что нужно знать об этом.

Как перейти на зимнее время

Время нужно переводить только в электронных или наручных часах. Лучше это сделать накануне вечером. Современные гаджеты поменяют тайминг автоматически. Это же произойдет и на вокзалах, в аэропортах время. Там циферблаты сменят ритм в 03:00. То есть вместо 03:00 часы вновь покажут 02:00. Если вы путешествуете по Украине и прибываете куда-то 27 октября - просто ориентируйтесь на время в билете - оно будет указано уже по новому.

Утром можно сверить часы, прописав в поисковой строке браузера "точное время Киев".

Зимнее время в Украине и в мире

Процедура перехода на зимнее время введена еще в XIX веке для экономии рационального распределения электроэнергии. В Украине традиция закрепилась в 1981 году. В 2011 году в стране пытались упразднить переход на "зимнее-летнее" время, однако дальше принятого (а потом отмененного) постановления Верховной Рады дело не продвинулось.

Стрелки часов до сих пор переводят в Европе, большинстве штатов США, Израиле. Не переводят часы Россия, Китай, Беларусь, Грузия, Казахстан, Япония и другие страны.

Кстати, после 27 октября появится разница во времени не только с Россией, но и с Донецком, Луганском и Крымом, которые придерживаются московского времени.

Как привыкнуть к смене времени

Бытует мнение, что переход на зимнее время переносится легче, чем "на летнее". Впрочем, вне зависимости от сезона, период адаптации занимает от недели до двух. Немецкие психологи установили, что причиной негативных последствий перевода часов является нарушение баланса между внутренними биологическими часами человека и реальным временем.

Как подготовится к новому режиму дня: