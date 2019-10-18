Игорь Кононенко не прошел в Раду на выборах, на округе в Киевской области его обошел Александр Дубинский от
Игорь Кононенко не прошел в Раду на выборах, на округе в Киевской области его обошел Александр Дубинский от "Слуги народа". Фото: Википедия

Украину вновь всколыхнул призрак обещанных посадок.

После того, как вчера НАБУ задержало бывшего куратора "оборонки" Олега Гладковского, появилась информация, что из Украины не дали вылететь еще одному соратнику Петра Порошенко - экс-нардепу Игорю Кононенко. 

Если первый должен был вылететь в Брюссель, второй направлялся в Стамбул.

Правда, в итоге оказалось, что Кононенко, против которого открыло дело НАБУ, из Украины все-таки вылетел и дал понять, что вернется не скоро.

"Страна" разбирались, что произошло с Кононенко.

Остановили на границе

Вечером 17 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что бывший депутат Игорь Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь, чтобы вылететь за пределы Украины.

Правда, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, на него у пограничников стоял "маячок". Поэтому его остановили на границе для выяснения. 

Лещенко уточнил, что, по состоянию на 21:00, Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

"Приземлился в Стамбуле, планирую в Китай"

Однако уже около полуночи Игорь Кононенко на своей странице в Facebook сообщил, что он уже приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал о сообщениях Лещенко.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину" - написал экс-нардеп. И добавил, что в Украину вернется не скоро, поскольку из Турции отправится в Китай.

"По приглашению китайской стороны буду принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже" - уточнил Кононенко.

В комментарии журналистам экс-нардеп отрицал, что его задерживали перед вылетом. Но, по данным "Украинской правды", Кононенко задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро на 40 минут.

Из Стамбула соратник Порошенко отправится в Гонконг затем в Китай - в Чэнду - на чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters.

Должны были задержать, но отпустили

Источники "Страны" в правоохранительных органах сообщили, что бывшему народному депутату дали улететь, хотя должны были задержать в пятницу, 18 октября.

"Кононенко должны были задержать в пятницу. Он об этом узнал и срочно выехал в аэропорт. Там его приняли, так как на него стоял маячок. Однако неожиданно для всех отпустили. Единственное объяснение - порешал. Или прямо на месте, или, что вероятнее, с начальством соответствующих структур", - сказал "Стране" источник. 

В чем подозревают Кононенко

НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего депутата из-за лжи в декларации.

Он указал неверные сведения о количестве и стоимости акций трех украинских и двух иностранных компаний. А еще и не задекларировал полученный доход невестки.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 7,6 млн грн, считают в НАБУ.

При этом соратника Петра Порошенко подозревают в том, что он может быть причастен к одной из крупнейших афер в энергетике: выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству.

Кононенко называли "смотрящим" за украинской энергетикой и приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго". Ключевой свидетель против него в этом деле - бывший директор компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков

Дела против Кононенко восходят напрямую к Петру Порошенко: нардеп входил в окружение экс-президента. Здесь та же история, что и с Олегом Гладковским: все трое в 90-х вместе занимались бизнесом. А после прихода Порошенко к власти - стали ключевыми игроками его команды и "смотрящими" по многим ключевым для президента сферам (Гладковский - оборонка, Кононенко - энергетика). 

Однако, судя по тому, что тому же Кононенко спокойно дали улететь, а дела по нему судя по всему не движутся - новая власть не слишком заинтересована разматывать связи Порошенко с его компаньонами. И делает это крайне избирательно - лишь тогда, когда надо погасить общественное недовольство.  

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