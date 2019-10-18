Украину вновь всколыхнул призрак обещанных посадок.

После того, как вчера НАБУ задержало бывшего куратора "оборонки" Олега Гладковского, появилась информация, что из Украины не дали вылететь еще одному соратнику Петра Порошенко - экс-нардепу Игорю Кононенко.

Если первый должен был вылететь в Брюссель, второй направлялся в Стамбул.

Правда, в итоге оказалось, что Кононенко, против которого открыло дело НАБУ, из Украины все-таки вылетел и дал понять, что вернется не скоро.

"Страна" разбирались, что произошло с Кононенко.

Остановили на границе

Вечером 17 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что бывший депутат Игорь Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь, чтобы вылететь за пределы Украины.

Правда, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, на него у пограничников стоял "маячок". Поэтому его остановили на границе для выяснения.

Лещенко уточнил, что, по состоянию на 21:00, Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

"Приземлился в Стамбуле, планирую в Китай"

Однако уже около полуночи Игорь Кононенко на своей странице в Facebook сообщил, что он уже приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал о сообщениях Лещенко.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину" - написал экс-нардеп. И добавил, что в Украину вернется не скоро, поскольку из Турции отправится в Китай.

"По приглашению китайской стороны буду принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже" - уточнил Кононенко.

В комментарии журналистам экс-нардеп отрицал, что его задерживали перед вылетом. Но, по данным "Украинской правды", Кононенко задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро на 40 минут.

Из Стамбула соратник Порошенко отправится в Гонконг затем в Китай - в Чэнду - на чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters.

Должны были задержать, но отпустили

Источники "Страны" в правоохранительных органах сообщили, что бывшему народному депутату дали улететь, хотя должны были задержать в пятницу, 18 октября.

"Кононенко должны были задержать в пятницу. Он об этом узнал и срочно выехал в аэропорт. Там его приняли, так как на него стоял маячок. Однако неожиданно для всех отпустили. Единственное объяснение - порешал. Или прямо на месте, или, что вероятнее, с начальством соответствующих структур", - сказал "Стране" источник.

В чем подозревают Кононенко

НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего депутата из-за лжи в декларации.

Он указал неверные сведения о количестве и стоимости акций трех украинских и двух иностранных компаний. А еще и не задекларировал полученный доход невестки.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 7,6 млн грн, считают в НАБУ.

При этом соратника Петра Порошенко подозревают в том, что он может быть причастен к одной из крупнейших афер в энергетике: выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству.

Кононенко называли "смотрящим" за украинской энергетикой и приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго". Ключевой свидетель против него в этом деле - бывший директор компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

Дела против Кононенко восходят напрямую к Петру Порошенко: нардеп входил в окружение экс-президента. Здесь та же история, что и с Олегом Гладковским: все трое в 90-х вместе занимались бизнесом. А после прихода Порошенко к власти - стали ключевыми игроками его команды и "смотрящими" по многим ключевым для президента сферам (Гладковский - оборонка, Кононенко - энергетика).

Однако, судя по тому, что тому же Кононенко спокойно дали улететь, а дела по нему судя по всему не движутся - новая власть не слишком заинтересована разматывать связи Порошенко с его компаньонами. И делает это крайне избирательно - лишь тогда, когда надо погасить общественное недовольство.