В столице на выходных 19 и 20 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону "Почайной", - уточнили коммунальщики.

В частности, движение будет частично ограничено с 08:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. "Почайна").

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что в Киеве полностью перекрыли проспект Победы из-за ремонта Шулявского моста.

Также мы публиковали схему объезда перекрытого участка, где ремонтируют Шулявский мост.