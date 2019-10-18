Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака. Накануне он сообщил о создании в Раде межфракционного объединения "Кубань", одной из целей которого обозначено присоединении этой территории России (Краснодарский край) к Украине.

Но на данном этапе, как заявил Гончаренко, важно устанавливать культурные связи с живущими там этническими украинцами.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Как сообщала "Страна", Алексей Гончаренко вечер пятницы, 5 октября, провел в компании очаровательной шатенки в красном. Их заметили за столиком в элитном киевском ресторане Catch, который расположен в центре Киева на улице Владимирской и специализируется на деликатесном морском меню.

Ранее он заснул на заседании парламента Украины. Снилась ли ему Кубань, пока неизвестно.

Напомним, что майдановский казак Гаврилюк в новый состав парламента Украины не прошел.